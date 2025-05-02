Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bir izleyenin asla unutamadığı filmler: Tüm zamanların en iyi kült filmleri

        Zamanı aşan hikâyeler: Tüm zamanların en iyi kült filmleri!

        Bazı filmler gişede çakılır ama yıllar içinde milyonların kalbini kazanır. İşte ilk bakışta anlaşılmasa da efsaneleşen, replikleriyle hafızalara kazınan kült film şaheserleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 08:00 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her film büyük izleyici kitlelerine ulaşamaz. Ama bazıları vardır ki keşfeden bir daha unutamaz. İşte alternatif sinemanın baş tacı edilen, tekrar tekrar izlenen o yapımlar...

        • 2

          1. ESARETİN BEDELİ (1994)

          Yedi dalda Oscar adayı olan ünlü dram filmi "The Shawshank Redemption", hapishanede geçirdikleri birkaç yıl boyunca dostluk kuran, birlikte teselli, kefaret ve nihayetinde bir kaçış yolu arayan iki hükümlüyü anlatıyor.

          imdb puanı: 9.3/10

        • 3

          2. THE GODFATHER / BABA (1972)

          Sicilya'dan göç eden Corleone ailesi, Amerika'da yerleşme çabalarını sürdürürken kendilerine kaba kuvvet kullanmaya kalkan ve yapmaya kalktıkları her işten haraç isteyen bir takım kimliği belirsiz kişilere karşı onlar da kaba kuvvet kullanmaya ve bunda da başarılı olmaya başlayınca kendilerini tahmin bile edemeyecekleri bir yaşantının içinde bulurlar. Bir taraftan son derece katı örf ve aile yaşantısı diğer tarafta ise acımasızca önlerine çıkanları yok etmeye başlayan Corleone ailesi bir müddet sonra Amerika'nın en korkulan mafya topluluğu haline gelmiştir.

          imdb puanı: 9.2/10

        • 4

          3. THE DARK KNIGHT / KARA ŞÖVALYE (2008)

          The Dark Knight'da, Batman suça karşı savaşını daha da ileriye götürüyor: Teğmen Jim Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent’in yardımlarıyla, Batman, şehir sokaklarını sarmış olan suç örgütlerinden geriye kalanları temizlemeye girişir. Bu ortaklığın etkili olduğu açıktır, ama ekip kısa süre sonra kendilerini, Joker olarak bilinen ve Gotham şehri sakinlerini daha önce de dehşete boğmuş olan suç dehasının yarattığı karmaşanın ortasında bulurlar.

          imdb puanı: 9.0/10

        • 5

          4. 12 ANGRY MAN / 12 KIZGIN ADAM (1957)

          Bu filmi görmediyseniz bile "Bir '12 Angry Men' değil ama iyi bir film" yorumunu duyduysanız "12 Angry Men (12 Kızgın Adam)"ın sinema tarihindeki konumunu ve ününü aşağı yukarı biliyorsunuzdur. 12 erkekten oluşan jürinin, bir idam davasını tartışmalarını izlediğimiz film, Sidney Lumet'nin başyapıtı olarak kabul ediliyor.

          imdb puanı: 9.0/10

        • 6

          5. SCHİNDLER'S LIST / SCHİNDLER'İN LİSTESİ (1993)

          2. Dünya Savaşı yıllarının Nazi Almanya'sında girişimci bir Alman Oskar Schindler, askeriye için metal kaplar üreten bir fabrika kurar ve bu iş için sermayeyi ve iş gücünü Yahudiler üzerinden sağlar. İlerleyen zamanda Yahudiler'in gördüğü baskıyı içine sindiremeyen Schindler, onları kurtarmak için uzunca bir liste yapar.

          imdb puanı: 9.0/10

        • 7

          6. PULP FICTION / UCUZ ROMAN (1994)

          John Travolta ve Uma Thurman'ın canlandırdığı karakterlerin ikonikleşmiş dans sahnesiyle ve Samuel L. Jackson'ın monolog sahnesiyle sık sık karşımıza çıkan "Pulp Fiction", Quentin Tarantino'nun en ünlü filmlerinin başında geliyor. İki mafya tetikçisi, bir boksör, bir gangster ve evli iki lokanta soyguncusunun hayatları, dört şiddet ve kefaret hikayesinde iç içe geçiyor.

          imdb puanı: 8.9/10

        • 8

          7. İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN (1966)

          Tuco (çirkin), üzerine ödül konulmuş bir kanun kaçağıdır. Keskin nişancı Blondie (iyi) adlı kovboyla işbirliği yaparak kasabaları dolaşmaktadırlar. Tuco'yu kanun adamlarına teslim eden Blondie, ödülü alıp Tuco'yu asılmaktan son anda kurtarmaktadır. Bir kasabada işlerin ters gitmesi üzerine ortaklıkları bozulur. Melekgöz (kötü) lakaplı Sentenza ise Bill Carson adında büyük miktarda altını ele geçirmiş eski bir askerin izini sürmektedir. Tuco'nun çölde Blondie'yi öldürmek üzere olduğu bir anda Bill Carson'la karşılaşmaları tüm planları değiştirir.

          imdb puanı: 8.8/10

        • 9

          8. FORREST GUMP (1994)

          Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Zeka seviyesi nedeni ile devlet okullarına girmekte bile zorlanan Forrest Gump zamanla akla mantığa uymayan başarılara imza atıyor. Her ne kadar zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde bizi hayal edemeyeceğimiz bir dünyaya götürüyor.

          imdb puanı: 8.8/10

        • 10

          9. FIGHT CLUP / DÖVÜŞ KULÜBÜ (1999)

          Kitabın yazarı Chuck Palahniuk'un senaryo benzeri yazım dilinden midir, yoksa David Fincher'ın başarılı yönetmenliğinden midir bilinmez ama "Fight Club" filmi, kitabının önüne geçerek kült haline gelen yapımlardan. Uyku problemleri yaşayan bir ofis çalışanı ve şeytani bir sabun üreticisi, çok daha fazlasına dönüşen bir yeraltı dövüş kulübü kurar.

          imdb puanı: 8.8/10

        • 11

          10. THE MATRIX (1999)

          Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir "hacker" dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır.

          imdb puanı: 8.7/10

          Görsel Kaynak: imdb/istockphoto

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Araçla sulama kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur
        Fransa: ABD çok taraflılığı terk ederse bir başkası boşluğu doldurur
        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mihail Podolyak: Anlaşma yeni silah sevkiyatını garanti ediyor
        Mihail Podolyak: Anlaşma yeni silah sevkiyatını garanti ediyor
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Habertürk Anasayfa