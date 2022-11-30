'Bir Işık Hüzmesi Üzerine' Taksim Sanat'ta



İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olarak faaliyet gösteren Taksim Sanat, küratörlüğünü Begüm Güney’in üstlendiği “Bir Işık Hüzmesi Üzerine” adlı çağdaş sanat sergisine ev sahipliği yapıyor. Boşluğu ve sınırsızlığı düşünsel bir yapıda buluşturan sergi kapsamında, 17 sanatçının kendi kavramsallıklarını yansıttığı sürreal çalışmalar sanatseverlerle buluşuyor.

Tek bir rengin hâkimiyetinde renksizliğin yarattığı fiziksel bir “görülecek hiçbir şey yok” izlenimi dolayısıyla, yapıtların izleyiciyi daha yakın temasa davet edişi, yaratılan merak unsurunu mu yoksa izleme güdüsünü mü baskın çıkarıyor? Ya da renksizliğin fiziksel somutluğunu oluşturan sonsuz-sınırsız algısını hatta bir boşluk deneyimini yahut bugünün tüketim nesnesi olan görüntünün bir anda tanımlanmış imgeden yoksun psikolojik arayışlarını mı? Bu sergi aracılığıyla diyaloğa açtığımız renkten sıyrılan değil; onu bir başka “şeye”, bir biçime, hisse, dürtüye dönüştüren dille ilgili bir düş-düşünce. Seçki yapıtları yalnızca renksizliği odak alan bir yaklaşımın çok uzağında; ışığı, boşluğu, sınırı ve sınırsızlığı düşünsel ya da fiziksel araştıran bir yapıda buluşturuyor.

Sergide yer alan sanatçılar:



Sümer Sayın - Serkan Demir - Gözde Mulla - Bilal Yılmaz - Ahmet Öğüt - Ece Kibaroğlu - Nergiz Yeşil - Esin Aykanat Avcı - Ali Şentürk - Fulya Çetin/Sine Ergün - Sergen Şehitoğlu - Mehmet Dere - Özge Yağcı - Osman Dinç - Berkay Tuncay - Özden Demir