'Bir Halk Düşmanı' seyirciyle buluşuyor

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Dünyada çevre kirliliği konusunda yazılmış ilk tiyatro oyunu olma özelliği taşıyan 'Bir Halk Düşmanı', 8 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Perdeci Oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon tarafından sahneye konan oyun; bir bilim insanı ve aydının yalnız kalmak pahasına gerçekleri savunmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen tarafından kaleme alınan 'Bir Halk Düşmanı'nda usta oyuncu Rutkay Aziz’e Özcan Alpar, Levend Yılmaz, Ebru Saçar, Öykü Eraslan, Mehmet Küçükgünaydın, Lütfi Can Bulut, Enes Sari, Sertaç Sayın, Hüseyin Demir, Emre Boyuneğmez ve Hüseyin Uçurtma gibi isimler eşlik ediyor.

Çevirisi Yılmaz Onay’a, dekor tasarımı Yücel Tanyeri’ye, dramaturgisi Sertaç Sayın’a ait olan oyunda Andaç Sayın ve Enes Sarı yönetmen yardımcıları ve Hale Algabri asistan olarak görev alıyor. Oyunun dekor realizasyonu Seran Kavurt’a, fotoğraflar Mehmet Turgut’a, afiş tasarım Dilek Seferoğlu’na ait. Dr. Stockman’ın mücadelesini anlatan ve usta yönetmen ve duayen oyuncu Rutkay Aziz’in rejisiyle seyirciyle buluşacak olan oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.