Bir gün kelimesi nasıl yazılır? Bir gün birleşik mi, ayrı mı yazılır? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

BİR GÜN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, bir gün şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "bir gün" şeklindeki ayrı yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bir gün"dür.