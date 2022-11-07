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Bir gece uyudu, ertesi sabah kalkamadı! 9 yıl boyunca uyuyan kız, uyandığında 21 yaşındaydı!

11 yaşındaki Ellen Sadler bir gece hepimiz gibi uyudu fakat bir fark vardı. Küçük kız ertesi sabah uyanamadı. Öldü sanılan Sadler'in nabzı atıyordu, nefes alıyordu. Peki bu küçük kız 9 yıl boyunca neden uyudu? İşte 11 yaşında uykuya dalan ve uyandığında 21 yaşında olan Ellen Sadler'ın hayat hikayesi...

Giriş: 07.11.2022 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uyku vücudu dinlendirir, beyin gün içerisinde yapamadığı aktiviteleri uyku modundayken gerçekleştirir. Kısacası uyku her canlının ihtiyaç duyduğu ve yokluğunun olumsuz etkilerinin fazlasıyla olduğu bir aktivitedir. Peki, bir gece uyuduğunuzda ertesi sabaha uyanamamış olmak nasıl olurdu? İşte Ellen Sadler, bir gece kardeşleri gibi uykuya yattı, fakat o uykudan 9 yıl boyunca uyanamadı.

  • Babasını küçük yaşta kaybeden Ellen 12 çocuklu bir ailenin kızı. Annesi, babasının ölümünden sonra Thomas Frewen adında bir işçiyle evlendi ve evlendiği adam çocuklara kendi çocuklarıymış gibi baktı.

  • 9 yaşına kadar hiçbir sağlık sorunu yaşamış olan Ellen, bir gece tüm kardeşleri gibi uykuya yattı. Küçük kız ertesi sabah uyanamadı. 29 Mart 1871 yılında uykuya dalan Ellen, ailesinin tüm uyandırma çabalarına rağmen hiç yanıt vermedi.

  • Ellen'ın ilk olarak öldüğü düşünülse de, nabzının attığı ve nefes aldığı gözlemlendiğinden komaya girdiğine karar verildi. 

  • Dünyanın birçok yerinden doktorlar gelmiş olsa da, konuyla ilgili kimse çözüm yolu ve bu uykunun nedenine dair bir ipucu bulamadı. 

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