BU HAFTA BİR GECE MASALI VAR MI, NEDEN YOK?

Bu hafta ATV yayın akışında Bir Gece Masalı dizisi tekrar bölümüyle yer alıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla pek çok dizi bu hafta yeni bölümüyle yayınlanmıyor. Bir Gece Masalı'nın da bu nedenden dolayı ekranlara gelmediği tahmin ediliyor.