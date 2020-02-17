17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mersin'de bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço saldırıya uğradı. Tipini beğenmediğinden dolayı palyaçoya darp eden kişiyi çevredekiler sakinleştirdi.
Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin açılışında palyaçoluk yapan Bayram Aydemir isimli genç, bölgeden geçen birinin saldırısına uğradı. Tipini beğenmediği iddiasıyla palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek, bölgeden uzaklaştırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
'TİPİMİ BEĞENMEDİ DİYE BU ŞEKİLDE YAPMASI MI GEREKİYOR'
Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Bayram Aydemir, 13 yaşından beri organizasyon, müzik ve palyaço işlerinde çalıştığını söyledi. Geçen günlerde bir açılışta yine palyaçoluk yaptığını belirten Aydemir, şunları söyledi: "Ben insanlarla, çocuklarla Roman havası oynarken karşımdan gelen biri bana dik dik baktı, 'tipimi beğenmemiş', ağır kelime kullanarak, bana vurdu. Neden vuruyorsun diye karşılık verdim. Ondan sonra bana yumruk attı, dövmeye kalktı, yere düşürdü, tekme attı. Yani 'tipimi beğenmedi' diye bu şekilde yapması mı gerekiyor?
Beni tehdit etti, bir daha buraya gelmememi söyledi. Ben vazifemi yapıyorum, çocukları eğlendiriyorum, bana gelip kötü bir davranış gösterdi. 'Ben palyaçoluk yapıyorum, insanları eğlendiriyorum' dememe rağmen bana saldırdı. Ben hakkımı helal etmiyorum, Allah'a havale ediyorum. Olay bir anda oldu ve bitti. O yüzden şikayetçi olamadım."
Bu mesleği çok sevdiğini ve zevk aldığını vurgulayan Aydemir, "Bundan sonra da palyaçoluk yapmaya devam edeceğim. Ben bu mesleğimi severek yapıyorum. 5 yıldır bu işi yapıyorum. İşimden memnunum. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. İnşallah bundan sonraki işlerimde böyle bir olay başıma gelmez. İnsanlara bir çağrım var. Ekmek kazanan insanlara bulaşmasınlar, karışmasınlar" dedi.
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