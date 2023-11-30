Bir emlakçı en kötü ev tasarımlarını paylaşıyor ve hepsi birbirinden ilginç
Uzun yıllardır emlakçılık yapan Vanessa Van Winkle, Facebook hesabından meslektaşları tarafından ona gönderilen en kötü evleri paylaşıyor. Bazıları o kadar kötü ki "Neden?" diye sormadan geçmek neredeyse imkânsız.
Giriş: 30.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:33
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Kaynak: Vanessa Van Winkle Facebook
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Haberi Hazırlayan: Başak Kanık