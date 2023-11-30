Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Bir emlakçı en kötü ev tasarımlarını paylaşıyor ve hepsi birbirinden ilginç

        Bir emlakçı en kötü ev tasarımlarını paylaşıyor ve hepsi birbirinden ilginç

        Uzun yıllardır emlakçılık yapan Vanessa Van Winkle, Facebook hesabından meslektaşları tarafından ona gönderilen en kötü evleri paylaşıyor. Bazıları o kadar kötü ki "Neden?" diye sormadan geçmek neredeyse imkânsız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Habertürk Anasayfa