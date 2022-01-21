Bir çocuk annesi genç kadın ölü bulundu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, bir çocuk annesi genç kadın, evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Talat Paşa Cami Sokak üzerindeki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Bir çocuk annesi A.K.'nin (35) telefonlarına cevap vermemesi üzerine şüpheye kapılan koca eve geldi.

Eşi A.K.'yi doğalgaz borusuna asılı halde bulan kocanın çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.