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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Bir başarısızlık güzellemesi: Clown Varyete Show Parkta

        Bir başarısızlık güzellemesi: Clown Varyete Show Parkta

        Gözde Atalay'ın süpervizörlüğü ile yaklaşık 3 ay süren prova sürecinin ardından 16 Şubat 2025'te ilk kez seyircisiyle buluşan Clown Türkiye, 19 Nisan'da Kadıköy İkinci Kat'ta, 10 Mayıs'ta ise İzmir Sekizde Tiyatro'da seyircilerle buluşacak

        Giriş: 10.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:11
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        Bir başarısızlık güzellemesi: Clown Varyete Show Parkta
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        Clown yani palyaço deyince akla hemen çocuklara doğum günlerinde eğlenmeleri için getirilen palyaçolar gelebilir. Clown sanatının birçok şey gibi göründüğünden çok daha fazla anlamı var. Clown sanatı aslında bir başarısızlık güzellemesidir. Günümüzde her yönden başarılı olmamız gerektiği kanısına sahipken başarısızlık nasıl güzellenebilir? "Clown Varyete Show Parkta" klasik tiyatro oyunlarının dışında bir tür, seyirciyle etkileşim halinde...

        Gözde Atalay'ın süpervizörlüğü ile yaklaşık 3 ay süren prova sürecinin ardından 16 Şubat 2025'te ilk kez seyircisiyle buluşan Clown Türkiye'de pek bilinen bir tür değil.

        Clown, fiziksel tiyatro türlerinden biri olan maske tiyatrosunun bir parçası. Kırmızı burun dünyanın en küçük maskesi olarak anılır. Küçüktür ama hafife almaya gelmez, etkileri çok büyük olabilir.

        Zira clown sanatı bir başarısızlık güzellemesidir. İlgi odağında kırılganlık, oyunsuluk ve seyirciyle, mekânla, oyuncunun kendi gerçekliğiyle bağlantı kurma kapasitesi vardır.

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        Clown sanatında klasik metin oyunculuğundan farklı olarak sanatçı belirli bir metindeki karakteri değil, kendi içindeki otantik Clown karakterini (Jung'un tabiriyle gölge yanları) keşfe çıkar: istenmeyen, kabul görmeyen, nahif, aptal ve gururlu bir ben.

        Oyuncu, kendi kusurlarını, çaresizlik ve sıkışmalarını otantik bir şekilde bedenleyerek, içinde yatan 'clown'ı uyandırır, keşfeder. Tahmin edileceği gibi bu yol pek meşakkatli ve zahmetli, çoğu zaman da acılıdır.

        Clown sahnedeyken klasik tiyatro oyunlarındaki gibi dördüncü bir duvar yoktur. Çünkü clown seyirciyi görmek, onun gözünün içine bakmak, onunla oynamak ve flört etmek ister. Varyete gösterinin klasik tiyatrodan önemli bir farkı ise, gösterinin ardında dramatik yapıda hazırlanmış bir metin olmaması ve dolayısı ile gösterinin de dramatik bir yapısının olmamasıdır.

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        Her Clown'un seyirci ile paylaşmak istediği bir numarası vardır. Bu numaranın ne olduğu belli olsa da son derece sakar ve saf bir doğası olan clown numarasını sergilerken yolda olacak şeyler belirsizdir.

        Dolayısı ile de doğaçlama ve kazalar da bu gösterinin önemli bir parçasıdır.

        OYUNCULAR KİMLER?

        Selin Akoğlu, Aslıhan Aydoğan Büyükakgül, Didem Topçuoğlu, Ekin Güngör, Aysun Aladağ

        Süpervizyon: Gözde Atalay

        Müzik Edit: Orçun Çanaklı

        Teknik Destek: Cihan Büyükakgül

        Süre: Yaklaşık: 75 -80 dk

        BİR SONRAKİ GÖSTERİ NE ZAMAN?

        19 Nisan / İkinci Kat / Kadıköy

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        10 Mayıs / Sekizde Tiyatro / İzmir

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