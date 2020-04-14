14 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerTelevizyon

Bir Aşk İki Hayat oyuncuları kimler? Bir Aşk İki Hayat filmi konusu ne?

Bir Aşk İki Hayat filmi romantik film sevenlerin dikkatini çeken yapımlar arasında yer alıyor. İlk kez 2019 yılında sinemada izleyici karşısına çıkan Bir Aşk İki Hayat filminin başrolünde Engin Akyürek ve Bergüzar Korel yer alıyor. İşte Bir Aşk İki Hayat filmine dair detaylar

14.04.2020 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bir Aşk İki Hayat

Bir Aşk İki Hayat filminin konusu ne? Bir Aşk İki Hayat oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. 6.2 IMDb puanına sahip Bir Aşk İki Hayat filminden detaylar haberimizde.

BİR AŞK İKİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenlik koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu Bir Aşk İki Hayat filminin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Bergüzar Korel, İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl yer alıyor.

BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ KONUSU NE?

Bir Aşk İki Hayat, basit bir konu hakkında yaptığı tercihlerle farklı yönlere savrulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Umut, kendi filmlerini çekmeye çalışan, bağımsız bir yönetmendir. Moda'da köpeği ile birlikte yaşayan Umut'un hayatı, bir gece vereceği kararla bambaşka bir hal alır. Genç adam, hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde, hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur. Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu bilmeden ilerleyen Umut, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacak olaylar silsilesi başlar.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Meğer yanlış temizliyormuşuz! Yapmanız gereken aslında...
Meğer yanlış temizliyormuşuz! Yapmanız gereken aslında...
Bu köyün denetimini hayaletler yapıyor
Bu köyün denetimini hayaletler yapıyor
Koronayla savaşın fotoğrafı
Koronayla savaşın fotoğrafı
Korona aşısı ilk onda denenmişti... Neler yaşadı?
Korona aşısı ilk onda denenmişti... Neler yaşadı?
Celpler ertelendi terhisler uzatıldı
Celpler ertelendi terhisler uzatıldı
Korkutan kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı!
Korkutan kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı!
Tavyan'da 36 gün sonra ilk kez vaka yok!
Tavyan'da 36 gün sonra ilk kez vaka yok!
Sarı humma nedir?
Sarı humma nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X