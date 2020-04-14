Bir Aşk İki Hayat filminin konusu ne? Bir Aşk İki Hayat oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. 6.2 IMDb puanına sahip Bir Aşk İki Hayat filminden detaylar haberimizde.

BİR AŞK İKİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenlik koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu Bir Aşk İki Hayat filminin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Bergüzar Korel, İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl yer alıyor.

BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ KONUSU NE?

Bir Aşk İki Hayat, basit bir konu hakkında yaptığı tercihlerle farklı yönlere savrulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Umut, kendi filmlerini çekmeye çalışan, bağımsız bir yönetmendir. Moda'da köpeği ile birlikte yaşayan Umut'un hayatı, bir gece vereceği kararla bambaşka bir hal alır. Genç adam, hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde, hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur. Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu bilmeden ilerleyen Umut, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacak olaylar silsilesi başlar.