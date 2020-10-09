'Bir Annenin Sonatı' seyirciyle buluştu

Yönetmenliğini yaptığı ilk kısa filmi “Free Fun” ile mart ayında Washington’ın en eski bağımsız film festivali olan D.C. Independent Film Festivali’nde yarışan Fehmi Öztürk, ikinci kısa metraj filmi Bir Annenin Sonatı ile dün akşam Antalyalı sinemaseverlerle buluştu. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali dünya prömiyerini gerçekleştiren filmin gösterimine seyirci büyük ilgi gösterdi.

Başrollerini Nesrin Cevadzade ve Hatice Aslan'ın paylaştığı filminde bir anne ve kızının hikâyesini işleyen Öztürk, filminin esinlenme kaynağının Ingmar Bergman’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Güz Sonatı olduğunu söylüyor: “Güz Sonatı’ndaki anne ve kız arasındaki problemli ilişkisi her zaman ilgimi çekmişti.”

Öztürk, Güz Sonat’ındaki Eva karakterinin annesinden öç almasını hayal ederek çıktığı yolda, anne çocuk ilişkisinin tuhaflığını atmosferin tuhaflığıyla vermeye çalışan bir iş yapmak isteğiyle filmi çekmeye karar verdiğini belirtiyor. Anne-çocuk ilişkisinin her devirde evrensel bir ilişki olduğunu söyleyen yönetmen, filmi çekme amacını da “Bergman 1978’de Güz Sonatı filmini çekerken bilim kurgu türünde çekseydi nasıl çekerdi?” sorusuyla açıklıyor.