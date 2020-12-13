Bir Annenin Günahı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Bir Annenin Günahı 4. son bölümünde; Sadri Güngör’ün katilinin peşinde olan Yusuf çok önemli bir bilgiye ulaşır! İbrahim komiser bugüne kadar sakladığı gizli sevdasını Suna’ya açar. Bir Annenin Günahı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 4. son bölüm özeti...
BİR ANNENİN GÜNAHI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
BİR ANNENİN GÜNAHI 4. BÖLÜM ÖZETİ
Suna hiç beklemediği bu aşk itirafı karşısında şaşkındır. İşlediği günah ve kalbinin sesiyle karşı karşıya kalır.
Diğer yanda ise, Sadri Güngör’ün katilinin peşinde olan Yusuf çok önemli bir bilgiye ulaşır. Edindiği bilgi onu ve yaşadığı şehri terk eden Yağmur’u çıktığı yoldan döndürebilecek midir?
Yusuf mezun olduktan sonra stajını yapmak üzere bir avukatlık bürosunda işe başlar. Ancak aldığı her davayı kazanması ile ünlü patronu avukat Tuna zor bir kadındır. Ne kadar zor olursa olsun Yusuf, avukat Tuna’yı, Bekir’in davasını alması için ikna eder.
Yusuf’un gerçekleri ortaya çıkarmak uğruna, Bekir’in suçsuzluğunu ispat edip onu kurtarmak için gösterdiği çaba, Suna’yı giderek daralan bir çemberin için hapsederken, Yağmur’la aralarına yıkılması imkansız gibi duran bir duvar örecektir. Yusuf, Yağmur’la aralarındaki duvarı yıkıp gerçek katili bulmak için çıktığı bu yolda adım adım annesi Suna’ya yaklaştığından habersizdir.
Diğer yanda Bekir’in, görülen duruşmada söyledikleri ise, Sadri Güngör cinayeti ile ilgili soruşturmayı bambaşka bir yöne çevirecektir.
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