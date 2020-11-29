Bir Annenin Günahı dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Yeni bölümde; Yusuf, ilk davasına giriyor ve işe Yağmur'un babasının katilini aramakla başlıyor! Suna ise sürekli Sadri'yi görüyor ve vicdan azabından kendiyle hesaplaşıyor.
BİR ANNENİN GÜNAHI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
— Kanal D (@KanalD) November 28, 2020
BİR ANNENİN GÜNAHI 2. BÖLÜM ÖZETİ
Onun işlediği bir suçun cezasını başkası çeksin istemiyor. Yusuf da Sadri'yi öldürdüğü iddiasıyla mahkemeye çıkarılan Bekir'in davasını alıyor. Peki bundan sonra Suna nasıl bir hamle yapacak? Bu durum Yağmur ve Yusuf'a nasıl yansıyacak?
Suna, oğlu Yusuf’u yaşatabilmek için büyük günahı işler ve Sadri Güngör’ü vurur. Şimdi hem Sadri Güngör, hem de Yusuf hastanede yaşam savaşı verecektir. Bu savaşın galibi Yusuf olur ve geçirdiği ameliyat sonucunda hayata tekrar gözlerini açar. Oğlunun yaşamasıyla hayat bulan Suna, Sadri Güngör’ün ölümüyle yıkılır. Artık vicdanıyla baş başadır. Vicdanın sesi ise, Sadri Güngör’den başkası olmayacaktır.
Diğer yanda babasının ölümünün acısını yaşayan Yağmur teselliyi Yusuf’ta bulur. Suna işlediği suçun vicdan azabıyla savrulurken, Sadri Güngör’ün şüpheli ölümünü soruşturan İbrahim komiserin elde ettiği deliller, Suna’yı ve en yakınındakileri bambaşka yollara sürükleyecektir.
Bir Annenin Günahı yeni bölümüyle 5 Aralık Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!
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