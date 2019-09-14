14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Aile Hikayesi 13. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Bir Aile Hikayesi son bölümünde, Mahur ile Şakir kavuşur. Ardından Şakir, evleneceği gün odasında bilincini kaybetmiş halde bulunur ve yoğun bakıma kaldırılır.
BİR AİLE HİKAYESİ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Aile Hikayesi 13. son bölümünün ardından 14 yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Evleneceği gün odasında bilincini kaybetmiş halde bulunan Şakir iki gündür yoğun bakımdadır. Mahur bir an olsun yanından ayrılmaz. Reyhan Mahur'la uzun süredir konuşmamalarına rağmen dayanamaz ve hastaneye gelir.
Erdem Beste'ye hoşuna gideceğini düşündüğü bir sürpriz hazırlar ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Beste zayıflamak için yepyeni bir yöntem bulur ancak Erdem'in desteğini alamaz. Ceylan'ın ise Erdem'den vazgeçmeye niyeti yoktur. Sonunda amacına bir adım daha yaklaşmanın yolunu bulur.
Şakir için hastanede bekleyen Berk Nil'in de orada çalıştığını öğrenir. Fırsatını bulup, onunla konuşmaya çabalar ancak bu kez işi çok zordur. Zira Nil'in evlenmek üzere olduğu kişi de aynı hastanede doktordur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!