BioNTech'te 3. doz bugün başlıyor

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Bugünden itibaren BioNTech aşısı olanlara risk gruplarına göre 3. doz uygulanmaya başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" açıklamasında bulundu.

İŞTE 3. DOZ YAPILACAK KİŞİLER

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısında önemli kararlar aldıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar,

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar,

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı."

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN: 3. DOZ HASTALIĞIN BULAŞMASINI TAMAMEN DURDURACAK

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 3. doz BioNTech aşısının Covid-19 hastalığının bulaşmasını tamamen durduracağını söylemişti.

Prof. Dr. Şahin, antikorun zamanla azaldığını ve 3. dozun antikor seviyesini yükselteceğini vurgulayarak, 3. doz aşı olmazsa hastalığın bulaşmasının devam edeceğini kaydetmişti.

"3. DOZ COVID-19'U AĞIR GEÇİRME RİSKİNİ 20 KAT DÜŞÜRÜYOR"

İsrail'de yapılan bir araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozunun koronavirüs salgınında hastalığı ağır geçirmeyi yaklaşık 20 kat önlediği bildirildi.

3. DOZ EKİM AYI BAŞINDA ONAY ALDI

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ekim ayı başında Pfizer-BioNTech aşısının 3. doz kullanımına onay verdi. 3. dozun, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olan kişilere verilebileceği açıklandı.

"18-55 YAŞ ARASINA 6 AY SONRA 3. DOZ VERİLEBİLİR"

EMA'nın Biyolojik Sağlık Tedavileri ve Aşı Strateji Başkanı Marco Cavaleri, bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler ile normal bağışıklık sistemine sahip olan kişiler için takviye dozları arasında ayırım yapmanın önemli olduğunu ifade ederek, 18-55 yaş arası kişiler için ikinci dozdan en az 6 ay sonra güçlendirici dozların uygulanabileceğini belirtti.

İNGİLTERE'DE 3. DOZ EYLÜL AYINDA BAŞLADI

İngiltere’de üçüncü doz aşı uygulaması ise eylül ayında başladı.

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