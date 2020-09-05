Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında, nereli? soruları ünlü oyuncu ile ilgili detayları merak eden izleyicilerin gündeminde. Binnur Kaya, yeni başlayan Kırmızı Oda dizisi ile birlikte tüm dikkatleri üstüne çekti. Binnur Kaya'nın biyografisi haberimizde.
BİNNUR KAYA KİMDİR?
Binnur Kaya 19 Nisan 1972'de Ankara'da doğdu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.
BİNNUR KAYA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER
41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - Aramızda Kalsın - 2014
42. SİYAD ödülleri : Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Vavien - 2009
3. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Vavien - 2009
8. Sinema Burada Festivali Genç Oyuncu Ödülü (2008)
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)
35. Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008)
BİNNUR KAYA'NIN FİLMOGRAFİSİ
|Film
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|1996
|Kaynanalar
|Rukiye
|1998
|Kaçıklık Diploması
|2000
|Abuzer Kadayıf
|2000
|Muhallebicinin Oğlu
|2000
|Abuzer Kadayıf
|2003
|İnşaat
|Ayşe
|2005
|Babam ve Oğlum
|Hanife
|2006
|Hayatımın Kadınısın
|Firdevs
|2006
|Küçük Kıyamet
|Filiz
|2009
|Vavien
|Sevilay
|2013
|Mutlu Aile Defteri
|Asuman
|2014
|Şarkı Söyleyen Kadınlar
|Esma
|2017
|Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
|Şengül
|2018
|Bizi Hatırla
|Fatoş
|2019
|Cinayet Süsü
|Asuman
|2020
|Azizler
|Televizyon
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|1996
|Kaynanalar
|Rukiye
|1997
|Baba Evi
|Meryem
|1998
|Dış Kapının Mandalları
|1998
|Tele Dadı
|1999
|Çarli
|Hijyen
|2000-2002
|Bir Demet Tiyatro
|Berna / Manyak / Pala Şamuran
|2000
|Güneş Yanıkları
|Aylin
|2001
|Benimle Evlenir Misin?
|Gaye Şenoğlu
|2001
|Yeni Hayat
|Gülistan
|2003
|Hadi Uç Bakalım
|Düriye
|2003
|7 Numara
|Hürrem
|2003
|Bekârlar
|Binnur
|2004-2007
|Yabancı Damat
|Nazire Demir
|2007
|Kavak Yelleri
|Konuk Oyuncu
|2007
|Karayılan
|Antepli Emine
|2007-2009
|Avrupa Yakası
|Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala
|2010
|Türk Malı
|Abiye Kuzu
|2011
|Muhteşem Yüzyıl
|Duacı Hatun
|Konuk Oyuncu
|2013-2015
|Aramızda Kalsın
|Hüsne Celepoğlu
|2015
|Analar ve Anneler
|Neriman Hemşire
|2017
|Bu Sayılmaz
|Küçük Semiha
|2019
|Zengin ve Yoksul
|Berrin Taştan
|2020
|Kırmızı Oda
|Başrol Oyuncusu
|Tiyatro
|Yıl
|Oyun
|Rol
|Notlar
|Kadınlar Koğuşu
|Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası
|1999
|Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
|Bana Bir Şeyhler Oluyor
|2016
|Kozalar
|Damdaki Kemancı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!