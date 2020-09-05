Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında, nereli? soruları ünlü oyuncu ile ilgili detayları merak eden izleyicilerin gündeminde. Binnur Kaya, yeni başlayan Kırmızı Oda dizisi ile birlikte tüm dikkatleri üstüne çekti. Binnur Kaya'nın biyografisi haberimizde.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972'de Ankara'da doğdu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

BİNNUR KAYA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - Aramızda Kalsın - 2014

42. SİYAD ödülleri : Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Vavien - 2009

3. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Vavien - 2009

8. Sinema Burada Festivali Genç Oyuncu Ödülü (2008)

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)

35. Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008)

BİNNUR KAYA'NIN FİLMOGRAFİSİ

Film Yıl Film Rol Notlar 1996 Kaynanalar Rukiye 1998 Kaçıklık Diploması 2000 Abuzer Kadayıf 2000 Muhallebicinin Oğlu 2000 Abuzer Kadayıf 2003 İnşaat Ayşe 2005 Babam ve Oğlum Hanife 2006 Hayatımın Kadınısın Firdevs 2006 Küçük Kıyamet Filiz 2009 Vavien Sevilay 2013 Mutlu Aile Defteri Asuman 2014 Şarkı Söyleyen Kadınlar Esma 2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? Şengül 2018 Bizi Hatırla Fatoş 2019 Cinayet Süsü Asuman 2020 Azizler Televizyon Yıl Film Rol Notlar 1996 Kaynanalar Rukiye 1997 Baba Evi Meryem 1998 Dış Kapının Mandalları 1998 Tele Dadı 1999 Çarli Hijyen 2000-2002 Bir Demet Tiyatro Berna / Manyak / Pala Şamuran 2000 Güneş Yanıkları Aylin 2001 Benimle Evlenir Misin? Gaye Şenoğlu 2001 Yeni Hayat Gülistan 2003 Hadi Uç Bakalım Düriye 2003 7 Numara Hürrem 2003 Bekârlar Binnur 2004-2007 Yabancı Damat Nazire Demir 2007 Kavak Yelleri Konuk Oyuncu 2007 Karayılan Antepli Emine 2007-2009 Avrupa Yakası Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala 2010 Türk Malı Abiye Kuzu 2011 Muhteşem Yüzyıl Duacı Hatun Konuk Oyuncu 2013-2015 Aramızda Kalsın Hüsne Celepoğlu 2015 Analar ve Anneler Neriman Hemşire 2017 Bu Sayılmaz Küçük Semiha 2019 Zengin ve Yoksul Berrin Taştan 2020 Kırmızı Oda Başrol Oyuncusu Tiyatro Yıl Oyun Rol Notlar Kadınlar Koğuşu Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası 1999 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Bana Bir Şeyhler Oluyor 2016 Kozalar Damdaki Kemancı