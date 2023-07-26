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        Haberler Gündem Çevre Binlerce kuşun yaşam alanında endişelendiren görüntü!

        Binlerce kuşun yaşam alanında endişelendiren görüntü: 10 metre çekildi

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır'da, binlerce kuşun avcı baskısının az olması nedeniyle yaşam alanı olarak tercih ettiği Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Kabaklı Göleti'nde su, 10 metre çekildi. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Eğer bu suları kaybedecek olursak; kuşların büyük bir çoğunluğu göçe başlamadan telef olma durumuyla karşı karşıya. Tabiat bizi uyarıyor" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:58
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          Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, günlük hayatını olumsuz etkiledi.

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          Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, 200'den fazla türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti'nde de buharlaşma nedeniyle su kaybının yaşandığı görüldü.

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          Ortalama 40 derecelerde seyreden sıcaklığın olduğu kentte leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzun bacaklılar gibi farklı türlerin olduğu binlerce kuş için kaynak olan gölette su, 10 metre çekildi.

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          Göletin son hali havadan görüntülenirken, bazı kuşların da öldüğü görüldü.

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          Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Burası, son zamanlarda aynı zamanda bir vaha özelliği göstermeye başladı. Çevrede pek çok gölet, göl, dere ve çaylar kurudu. Bu yüzden kuşlar özellikle bu korunaklı yeri tercih etmeye başladılar. En son, 7 Temmuz'da bu bölgedeydik. 17 gün sonra aynı yerde suya baktığımız zaman, su seviyesinin ciddi biçimde düştüğü hatta metrelerce geri çekildiği görülmektedir" dedi.

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          Burada buharlaşmanın ne kadar önemli bir su kaybına neden olduğunun görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Kuşlar, su çekilmesiyle birlikte daha yoğun olarak bir arada bulunmaya başladı. Burada olayın vahametini, su yokluğunu ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu görmüş oluyoruz" diye konuştu.

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          Diyarbakır merkezde 200'den fazla kuş türü olduğunu belirten Prof. Kılıç, "Ve bunlardan büyük bir çoğunluğu da yıl boyunca Kabaklı Göleti'nde görülebiliyordu. Maalesef bu suyun çekilmesi, bu kuşların beslenme ve barınma bakımından ne kadar zorlandıklarının göstergesi olarak yorumlanabilir" şeklinde konuştu.

        • 8

          Bölgedeki suyun toplanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Bu dönemde canlılar, yavrularını yuvadan büyütüp ayırdılar. Ve şu anda yavrular beslenmeye başlıyorlar ki, yoğun olarak göçe hazırlansınlar. Eğer bu suları kaybedecek olursak; kuşların büyük bir çoğunluğu göçe başlamadan telef olma durumuyla karşı karşıya. Tabiat bizi uyarıyor" ifadelerini kullandı.

        • 9

          Ciddi biçimde kuraklık ve aşırı sıcaklık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kılıç, "Bundan dolayı buharlaşma da yüksek. Ve insanlar nasıl zorlanıyorsa hayvanlar da tabiattaki pek çok tür aynı biçimde zorlanıyor. Kuşların zorlandığını biliyoruz. Fakat su için de bulunan eklem bacaklılar, yumuşakçalar, balıklar, diğer böcek türlerinde de ciddi bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Çünkü dar bir alanda yoğun olarak bulundukları zaman, bunların bir kısmı ortadan kalkacak" dedi.

        • 10

          Önümüzdeki yıllarda belki bu türlerin görülmeyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bu nedenle tüm toplum kesimlerinin kamu, özel, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşın desteğiyle, el birliğiyle tedbir almamız lazım" diye konuştu.

        • 11

          Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, tedbirlere ilişkin şöyle konuştu: "Tedbirlerden ilki, suyu kirletmemektir. Bizim mutlaka suyun kirletmeme yönünden sanayi atıklarını, tarımsal atıkları ve evsel atıkları bu sulara göndermememiz gerekiyor."

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