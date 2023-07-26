Ciddi biçimde kuraklık ve aşırı sıcaklık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kılıç, "Bundan dolayı buharlaşma da yüksek. Ve insanlar nasıl zorlanıyorsa hayvanlar da tabiattaki pek çok tür aynı biçimde zorlanıyor. Kuşların zorlandığını biliyoruz. Fakat su için de bulunan eklem bacaklılar, yumuşakçalar, balıklar, diğer böcek türlerinde de ciddi bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Çünkü dar bir alanda yoğun olarak bulundukları zaman, bunların bir kısmı ortadan kalkacak" dedi.