Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Binlerce kişi aşırı sağa karşı birleşti

        Binlerce kişi aşırı sağa karşı birleşti

        Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine Postdam'da gizlice görüştüklerinin ortaya çıkmasının ardından düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 10 bin kişi katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 20:52 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binlerce kişi aşırı sağa karşı birleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın Potsdam kentinde aşırı sağa karşı gösteri yapıldı. Potsdam Belediye Başkanı Mike Schubert'in çağrısıyla Alten Markt'da (Eski Pazar) bir araya gelen göstericiler, "Potsdam renklidir" ve "Birbirimize bağlıyız" sloganlarının yer aldığı posterler taşıdı.

        Başbakan Scholz ile birlikte göstericilere destek veren Dışişleri Bakanı Baerbock, Alman Haber Ajansına (DPA) verdiği demeçte, "Ben burada demokrasiyi savunan ve faşizme karşı çıkan binlerce Potsdam sakininden biri olarak bulunuyorum." dedi.

        YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİNE YÖNELİK GİZLİ TOPLANTI

        Correctiv gazetecilik araştırma merkezi, kasım ayında Potsdam yakınlarındaki bir otelde AfD'li politikacılar ile aşırı sağcı Sellner'in, aralarında Alman vatandaşlığı olanların da bulunduğu milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine görüştüklerini ortaya çıkarmıştı.

        REKLAM

        Almanya'nın tanınmış zincir markalarından bazılarının yönetici ve ortaklarının da katıldığı toplantıda AfD'nin iktidar ortağı olması durumunda bu stratejiyi birlikte tam olarak nasıl uygulamaya koymak istediklerinin anlatıldığı belgelenmişti.

        AFD'NİN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

        Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD partisinin yasaklanmasından yana görüş belirtiyor.

        Forza araştırma şirketinin 12-18 Aralık'ta 2 bin 501 kişiyle yaptığı ankete göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 ve Sol Partinin de yüzde 3 oranında desteklendiği belirlendi.

        AfD, Federal Mecliste 78 milletvekili ile temsil ediliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Habertürk Anasayfa