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Avustralya'da yetkililer, yangınlardan en fazla etkilenen eyaletlerden Victoria'nın Doğu Gippsland bölgesine bağlı Mallacoota Kasabası'nda alevlerden kaçmak için sahile sığınan 4 bine yakın kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarış veriyor.

Bölgede şimdiye kadar 43 evin alevlerden etkilendiğini kaydeden yetkililer, 4 kişinin kayıp olduğu yönünde raporlar olduğunu belirtti.

Avustralya ordusuna bağlı Blackhawk ve Chinook tipi helikopterlerin, kasaba sahilinde kısılı kalan vatandaşları kurtarmak için donanmaya destek verdiği kaydedildi.

Son olarak New South Wales eyaletinde iki kişinin daha yangınlarda hayatını kaybettiği açıklandı.