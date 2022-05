'Binker & Moses' konseri Zorlu PSM'de

İngiltere caz sahnesinde oldukça dikkat çeken ve öncü isimlerden olan yetenekli saksafoncu Binker Golding ile son yılların Londra’dan çıkma en yetenekli davulcularından biri olarak tarihe geçmeyi başaran Moses Boyd, yeteneklerini bir araya getirdikleri projeleri Binker & Moses ile 28 Mayıs akşamı 'London X İstanbul Zorlu PSM Meets EFG London Jazz Festival' kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde cazseverlerle buluşacak.

2014 yılında saksafoncu Binker Golding ve davulcu Moses Boyd tarafından Londra'da kurulan Binker & Moses, hip-hop, funk ve avangard esintiler taşıyan, organik, türleri harmanlayan caz tarzıyla İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yalnız başına yaptığı üretimler, birlikte çaldığı dörtlüsünün yanı sıra şimdiye kadar Elliot Galvin, John Edwards, Steve Noble gibi isimlerle de yaptığı üretimleriyle Binker Golding ve henüz 2020’de Mercury ödüllerine aday olması ile geleceğine dair sinyalleri çok net bir şekilde verip kariyerinde birçok kişinin birlikte çalışmaya can atarak Beyonce, Little Simz gibi büyük isimlerin yanı sıra Zara McFarlane, Floating Points, Sons of Kemet, Four Tet, Theon Cross gibi müzik dünyasında birçok farklı janrada üretim yapan isimle de çalışma fırsatını yakalayan Moses Boyd, büyüleyici enstrümantal projeleri Binker & Moses ile 28 Mayıs Cumartesi akşamı London X İstanbul Zorlu PSM Meets EFG London Jazz Festival kapsamında Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor.