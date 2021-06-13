Bingöl'de ölümlü kaza

Kaza, Bingöl’ün Ilıcalar Beldesi Yenibaşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice K.’ya 34 CPV 855 plakalı kamyonet çarptı.

İHA'nın haberine göre; kazada, Hatice K. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.