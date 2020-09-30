Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor, 4 oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bingöl Solhanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kovid-19 salgını nedeniyle düzenli olarak test yapan takımımızda 4 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tüm takım izolasyon kurallarına uymakta olup Galatasaray ve Afyon müsabakalarımız ertelenmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımıza acil şifalar diler, takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” denildi.