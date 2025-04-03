Bingöl'de sağanak: 2 ahıra su bastı, 5 hayvan öldü

Bingöl'de dün sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonucu Kıbrıs Mahallesi'nde Yılmaz Bürkek ile Ali Bürlükara'ya ait iki ahıra su bastı.

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İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sular içerisinde kalan ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi.

Bir büyükbaş hayvan da ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.