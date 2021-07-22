İki aile arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tabancanın kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Velat İ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.