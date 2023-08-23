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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Bingöl'de deprem! 23 Ağustos Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Bingöl'de deprem! 23 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Son olarak Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 11.19'da 4.2 büyüklüğünde yaşanan deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 23 Ağustos Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 19:04 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:04
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        • 1

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini her gün an bean son dakika olarak paylaşmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 23 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        • 2

          BİNGÖL'DE DEPREM!

          Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 11.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          ADIYAMAN'DA DEPREM!

          AFAD verisi ile Adıyaman Çelikhan'da saat 07.02'de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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