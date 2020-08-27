DHA

İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda dün gerçekleşen at yarışlarında ilginç bir olay yaşandı. Ünlü jokey Halis Karataş bindiği 'Arts Man' isimli atın kafasına yarış başlamadan önce şiddetli bir yumruk attı. Verdiği tepkinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Karataş, yaptığı hareket için özür diledi.

"YAŞANANLAR BENİ DE ÜZDÜ"

DHA'da yer alan habere göre Halis Karataş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: "İstanbul´da bugün (dün) bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü.

"TEPKİM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."