Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Binbin halka arzında son gün! Binbin hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, BIST kodu nedir, fon kullanımı nasıl olacak?

        Binbin halka arzında son gün! Binbin kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

        Dün talep toplamaya başlayan Binbin'in süreci bugün bitiyor. 91,85 TL hisse fiyatı ile 17 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da 'BINBIN' kodu ile işlem görecek. Firma halka arzdan elde ettiği fonun alternatif fırsatların değerlendirilmesi, işletme sermayesi, mal ve hizmet alımı ile borç ödemesi için kullanacak. İşte, Binbin halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 07:41 Güncelleme: 04.10.2024 - 07:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz günlerde halka arzını açıklayan Binbin, 3 Ekim'de başladığı talep toplama sürecini bugün bitiyor. 17 milyon lot dağıtacak firmanın yatırımcısına 6 ile 57 arasında vereceği tahmin ediliyor. 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklayan şirket hem katılım endeksine hem de T1-T2 bakiye kullanımına uygun. İşte, Binbin halka arz detayları...

        • 2

          BİNBİN TALEP TOPLUYOR!

          Binbin, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

        • 3

          BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.

        • 4

          BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Binbin, toplamda 17 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

          300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL)

          700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL)

          1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL)

          1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL)

          1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL)

          2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL)

          2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL)

          3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL)

        • 5

          BİNBİN HALKA ARZDAN ELDE ETTİĞİ FONU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.

          Yüzde 30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı.

          Yüzde 30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.

          Yüzde 20 İşletme sermayesi.

        • 6

          BİNBİN DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

          'BINBIN' borsa koduna sahip firma halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca Binbin'in halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılabilecek ve kaıtlım endeksine uygun olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        "Mourinho böyle bir adam..."
        "Mourinho böyle bir adam..."
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        Netanyahu'nun ziyaretinden sonra dinleme cihazı bulunmuş
        Netanyahu'nun ziyaretinden sonra dinleme cihazı bulunmuş
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İsrail, Batı Şeria'da bir kafeye saldırdı
        İsrail, Batı Şeria'da bir kafeye saldırdı
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Habertürk Anasayfa