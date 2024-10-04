Geçtiğimiz günlerde halka arzını açıklayan Binbin, 3 Ekim'de başladığı talep toplama sürecini bugün bitiyor. 17 milyon lot dağıtacak firmanın yatırımcısına 6 ile 57 arasında vereceği tahmin ediliyor. 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklayan şirket hem katılım endeksine hem de T1-T2 bakiye kullanımına uygun. İşte, Binbin halka arz detayları...