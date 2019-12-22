AA

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip yeni Kömürhan Köprüsü'nün inşaatında incelemede bulundu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Yıldırım, burada İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım daha sonra, Malatya-Elazığ arasında yapımı devam eden yeni Kömürhan Köprüsü'nün şantiyesini ziyaret etti.

Köprünün inşa aşamaları ve teknik özellikleriyle ilgili yetkililerden bilgi alan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaları görünce 2013 yılında projenin tasarlandığı günleri hatırladığını anlatarak, "Blokların imalatı nasıl olur, nasıl yukarı kaldırırız, hangi yöntemle taşıtırız diye üzerinde çok konuştuk. Vatandaşların bir şeyi bilmesini istiyorum, bu proje tamamen Türk mühendislerinin alın ve akıl terinin bir ürünüdür. A'dan Z'ye tamamen kendi insanımızın projelendirdiği bir eserdir." dedi.

Köprünün teknik detaylarıyla ilgili de bilgi veren Yıldırım, "Bazıları 'Buna ne gerek var' diye laflar ediyormuş. Ben insanımızın konforunun, bir vatandaşımızın hayatını kurtarmanın parayla ölçülecek bir şey olmadığını hatırlatmak isterim. Bu bölünmüş yollar, bu muhteşem eserler hayat kurtarıyor." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONLARINA DOĞRU BURADA KEYİFLE YOLCULUK YAPILACAK"

Kömürhan Köprüsü'nün, tarihi İpek Yolu'nun önemli kavşaklarından biri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu bir ihtiyaç ve zorunluluktan yapılmıştır. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak, ülkemizi geleceğe hazırlamak ve refah toplumu olabilmek açısından yaptığımız bu eserler bugünü değil gelecek 50 yılı kurtaran eserlerdir. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru burada keyifle yolculuk yapılacak. Başka özelliği de ilk defa burada bir seyir terası yapacaklar, köprünün başlangıcından bitişine kadar bütün yapım aşamalarını tarihe bir belge bırakmak adına müze şeklinde düzenleyecekler."

Yıldırım, Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünellerinin sanat eseri olarak görülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Buraya gelen insanlar 'Hadi buradan geçip gidelim' demeyecek, sadece bu köprüyü görmek için buralara gelecek ve buraları tanıyacak. Bu da bölge için ayrı bir turizm değeri olarak yerini alacak." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Yeni siyasi partiler kuruldu, bununla ilgili açıklamanız olmadı. Açıklama yapacak mısınız?" sorusuna ise Yıldırım, "Arkadaşlar bugünkü konumuz Elazığ, Malatya ve Kömürhan Köprüsü, mevzuyu dağıtmayalım. Onları konuşacak zaman vardır. Siyaset dinamik bir süreçtir. Rahmetli Demirel'in dediği gibi 'Siyasette 24 saat uzun bir süredir,' bazen 20 yıl da kısa bir süredir, AK Parti'de olduğu gibi. AK Parti'nin ikinci 20 yıllık vizyonu ve hedefleri önümüzdeki yıldan itibaren 2023'e doğru tekrar hayata geçecektir." yanıtını verdi.

Yıldırım konuşmasının ardından beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalık da basın mensuplarından fotoğraf makinesi alarak, Yıldırım ile gazetecilerin hatıra fotoğrafını çekti.