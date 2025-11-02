BİM'e aksiyon kamerası ve dolap çeşitleri geliyor! BİM'de bu hafta neler var?
Kasım ayı fırsatları BİM aktüel kataloğunda yerini aldı. BİM'de bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. BİM 4 - 5 Kasım kataloğunda; aksiyon kamerası, gardırop çeşitleri ve çalışma masaları dikkat çekti. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel kataloğu ile kasım indirimli ürünler listesi...
Giriş: 02.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:44
BİM 4-5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu kapsamda, "BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünle indirime girdi?" soruları gündemdeki yerini aldı. BİM'de bu hafta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4-5 Kasım 2025 kataloğu ve fiyat listesi...
