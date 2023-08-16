BİM'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 18 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu her Salı ve Cuma günü yayınlanıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik aletlerden hırdavat ürünlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar onlarca ürün 18 Ağustos Cuma gününden itibaren satışta olacak. İşte 18 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
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BİM aktüel indirimli ürünler listesi her hafta birbirinden farklı onlarca ürün ile satışa çıkıyor. 18 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan katlanabilir elektrikli bisiklet çeşitleri dikkat çekti. BİM'de bu hafta kickscooter, televizyon, akıllı bileklik, bluetooth hoparlör, darbeli matkap seti ve metal merdiven gibi ürünler raflardaki yerini alacak. İşte BİM 18 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
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18 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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