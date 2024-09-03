BİM aktüel ürünler kataloğu: İndirim başladı! 3- 6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 3 Eylül'den 6 Eylül'e kadar devam edecek olan BİM indirimlerinde karavan, trambolin, elektrikli çocuk scooter yer aldı. 4 Metre Çekme Karavan 279.000 TL'den satışa sunuldu. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak olan vatandaşlar kataloğun tamamını inceliyor. Peki 3- 6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yeni haftaya özel 3-6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu
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BİM aktüel 3-6 Eylül kataloğu yarın raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta Salı ve Cuma neler var sorusu Bim market alışverişi yapanlar tarafından merak ediliyor. Okulların açılmasına yaklaşırken Bim'de bu hafta puzzle, kitap ve daha pek çok ürün indirimlerle satışta olacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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6 EYLÜL CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
1-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL
Fakir Şarjlı Süpürge&Paspas 9.975 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL
Toz Torbasız Süpürge Atria 3.175 TL
Buharlı Ütü 1.175 TL
Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.975 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL
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4 EYLÜL ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
4 Metre Çekme Karavan 279.000 TL
Trambolin 2.975 TL
Elektrikli Çocuk Scooter 5.975 TL
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3 EYLÜL SALI YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU
Renkli Sporcu Büstiyer 79,50 TL
Fermuar Detaylı Sütyen 194,50 TL
Genç Kız Alıştırma Sütyeni 75 TL
Penti Külotlu Çorap 54,50 TL
Soket Çorap Kadın 3'lü 53,50 TL
Çocuk Gün Yazılı Soket Çorap 7'li 109,50 TL
Ribana İp Askılı Atlet Kadın 95 TL
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