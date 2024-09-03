Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: İndirim başladı! 3- 6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: İndirim başladı! 3- 6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 3 Eylül'den 6 Eylül'e kadar devam edecek olan BİM indirimlerinde karavan, trambolin, elektrikli çocuk scooter yer aldı. 4 Metre Çekme Karavan 279.000 TL'den satışa sunuldu. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak olan vatandaşlar kataloğun tamamını inceliyor. Peki 3- 6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yeni haftaya özel 3-6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 09:47 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel 3-6 Eylül kataloğu yarın raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta Salı ve Cuma neler var sorusu Bim market alışverişi yapanlar tarafından merak ediliyor. Okulların açılmasına yaklaşırken Bim'de bu hafta puzzle, kitap ve daha pek çok ürün indirimlerle satışta olacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        • 2

          6 EYLÜL CUMA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

          RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

          1-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL

          Fakir Şarjlı Süpürge&Paspas 9.975 TL

          Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

          Toz Torbasız Süpürge Atria 3.175 TL

          Buharlı Ütü 1.175 TL

          Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.975 TL

          Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL

        • 3

          4 EYLÜL ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          4 Metre Çekme Karavan 279.000 TL

          Trambolin 2.975 TL

          Elektrikli Çocuk Scooter 5.975 TL

        • 4

          3 EYLÜL SALI YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Renkli Sporcu Büstiyer 79,50 TL

          Fermuar Detaylı Sütyen 194,50 TL

          Genç Kız Alıştırma Sütyeni 75 TL

          Penti Külotlu Çorap 54,50 TL

          Soket Çorap Kadın 3'lü 53,50 TL

          Çocuk Gün Yazılı Soket Çorap 7'li 109,50 TL

          Ribana İp Askılı Atlet Kadın 95 TL

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Flake Türkiye'ye veda etti
        Flake Türkiye'ye veda etti
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        "İyi ki benimsin"
        "İyi ki benimsin"
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Zenginin borsası
        Zenginin borsası
        Habertürk Anasayfa