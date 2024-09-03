BİM aktüel ürünler kataloğu: İndirim başladı! 3- 6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel 3-6 Eylül kataloğu yarın raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta Salı ve Cuma neler var sorusu Bim market alışverişi yapanlar tarafından merak ediliyor. Okulların açılmasına yaklaşırken Bim'de bu hafta puzzle, kitap ve daha pek çok ürün indirimlerle satışta olacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?