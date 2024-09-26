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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: Cam silme robotu indirimde! 27 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: Cam silme robotu indirimde! 27 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Cam silme robotundan motosiklete, aspiratörden midi fırına kadar yüzlerce çeşitte indirim var. Cuma gününden itibaren geçerli indirimler katalogtaki yerini aldı. Peki 27 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 14:15 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:16
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 27 Eylül itibarıyla en yakın BİM mağazasına giderek bu özel kampanyadan yararlanabilirsiniz

        • 2

          BİM 27 EYLÜL 2024 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          BAYBERRY 12CC MOTOSİKLET 52.975 TL

          Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL
          Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL
          Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.990 TL
          Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

        • 3

          Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.290 TL
          Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 119 TL
          Kumtel Gıda Termometresi 75 TL

        • 4

          Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.290 TL
          Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 119 TL
          Kumtel Gıda Termometresi 75 TL
          Kumtel Askılı Bagaj El Tartısı 119 TL
          Kumtel Mutfak Tartısı 375 TL

        • 5

          Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL
          Blaupunkt Smart Tartı 599 TL
          Alev Figürlü Hava Nemlendirici 329 TL
          Kumtel Midi Fırın 2.250 TL
          Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 549 TL

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