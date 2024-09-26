BİM aktüel ürünler kataloğu: Cam silme robotu indirimde! 27 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Cam silme robotundan motosiklete, aspiratörden midi fırına kadar yüzlerce çeşitte indirim var. Cuma gününden itibaren geçerli indirimler katalogtaki yerini aldı. Peki 27 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 27 Eylül itibarıyla en yakın BİM mağazasına giderek bu özel kampanyadan yararlanabilirsiniz
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BİM 27 EYLÜL 2024 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
BAYBERRY 12CC MOTOSİKLET 52.975 TL
Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL
Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.990 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL
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Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.290 TL
Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 119 TL
Kumtel Gıda Termometresi 75 TL
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Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.290 TL
Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 119 TL
Kumtel Gıda Termometresi 75 TL
Kumtel Askılı Bagaj El Tartısı 119 TL
Kumtel Mutfak Tartısı 375 TL
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Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL
Blaupunkt Smart Tartı 599 TL
Alev Figürlü Hava Nemlendirici 329 TL
Kumtel Midi Fırın 2.250 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 549 TL
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