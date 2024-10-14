BİM aktüel ürünler kataloğu: 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 15 Ekim Salı gününden itibaren BİM'de peynir, yoğurt, ayran, bisküvi, gofret gibi gıda ürünlerinde indirim olacak. Öte yandan makyaj fırça seti, parfüm, el kremi, çorap, oda kokusu da listede yer alıyor. İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste
- 1
BİM 15 Ekim Salı indirimli ürünler listesini belirledi. Kataloğun tamamında birden fazla indirim yer aldı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- 2
15 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Yarım Yağlı Yoğurt Sek 5 kg 149 TL
Dost Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL
İçim Ayran 2 L 49,50 TL
Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 3 Dilim 450 g 119 TL
Teksüt Yarım Yağlı Peynir 2 kg 259 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 225 TL
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL
- 3
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 179 TL
Ülker Sürmix Peynirli Çikolatalı 180 g 29,50 TL
Müslümoğlu Dana Kangal Sucuk 450 g 155 TL
Banvit Dondurulmuş Schnitzel 1000 g 97,50 TL
Feast İnce Çıtır Patates 1 kg 79 TL
-
- 4