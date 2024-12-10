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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 13 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Motosiklet ve teknoloji haftası! İşte BİM aktüel 13 Aralık kataloğu

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta aralık ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 13 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 20:46 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:37
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        • 1

          BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; motosiklet çeşitleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 13 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        • 2

          13 ARALIK CUMA YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL

          Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL

          Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

        • 3

          2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

          Lovell Blender Set 1.275 TL

          Karla El Mikseri 799 TL

          Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL

          Fakir Buharlı Ütü 995 TL

          Avuç İçi Ütüsü 899 TL

          Fanlı Konvektör 1.375 TL

          Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL

          Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

          Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

          Pet Su Sebili 699 TL

          Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL

        • 4

          Çift Kişilik Nevresim Seti 699 TL

          Tek Kişilik Nevresim Seti 579 TL

          Çift Kişilik Battaniye 429 TL

          TV Battaniye 399 TL

          Temizlik Seti 159 TL

        • 5

          Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL

          Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL

          Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL

          Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL

        • 6
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