BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Mayıs 2025: Bugün BİM indirimlerinde neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirim listesi belli oldu. BİM 16 Mayıs 2025 aktüel ürünlerde yazlık oturma grubu 3.950 TL, 3 kişilik salıncak 7.500 TL'den satışa çıkıyor. Öte yandan valiz çeşitleri ve tekstil malzemeleri indirimde olacak. 13 Mayıs BİM indirimlerinde fındık kreması, kurabiye, sütlü çikolata, bebek bezi indirime giriyor. İşte 13-16 Mayıs 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın BİM indirim kataloğunda termos, mangal, piknik seti, , sunumluk ürünler, çöp kovası, plastik mutfak eşyaları, bardak, valiz, ayakkabılık ve dolap gibi birçok ev ihtiyacı da raflarda yerini alacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Mayıs 2025 indirimleri neler?
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BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 MAYIS 2025
Bebek Bezi 319,00 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 69 TL
Bulaşık Makinesi Kapsül 199,00 TL
Deodorant 159,00 TL
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BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025
Termo İzolasyonlu Çanta (~25 L): 369 TL
Katlanabilir Termo Piknik Çantası (25 L): 189 TL
Termos Sırt Çantası (18 L): 339 TL
Piknik Hasırı (150x210 cm): 299 TL
PVC Masa Örtüsü (140x180 cm): 149 TL
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