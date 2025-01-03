BİM aktüel ürünler kataloğu: 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
İndirim marketi BİM'in 10 Ocak tarihlerindeki aktüel ürün kataloğu yayınlandı. BİM bu hafta indirimli gıda ürünlerinin yanı sıra, ev eşyaları, teknolojik cihazlar ve giyim ürünleri satılıyor. İşte BİM'in uygun fiyatlı ürünleri...
Giriş: 03.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:45
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 10 Ocak’tan itibaren BİM kataloğunda televizyon, ankastre ocak, elektrikli süpürge indirimde olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
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