BİM aktüel ürünler 5 Eylül 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Eylül BİM indirimlerinde süpürge, buhar kazanlı ütü, ekmek kızartma makinesi, su ısıtıcısı yer alıyor. Dört çekmeceli komodin 529 TL'den ayakkabılık 199 TL'den satılacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
Giriş: 05.09.2025 - 09:32 Güncelleme: 05.09.2025 - 09:32
BİM 5 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İhtiyaç doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler BİM indirimlerini inceliyor. Çocuklar için birbirinden farklı oyuncak çeşitleri, mutfak araç gereçleri, teknolojik ürünler BİM aktüel ürünler kataloğunda bulunuyor. İşte BİM 5 Eylül 2025 aktüel ürünler indirim listesi
