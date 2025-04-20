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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 22 Nisan'dan itibaren BİM indirimlerinde bebek bezi, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş macunu, vücut spreyi yer aldı. İşte BİM aktüel ürünler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 13:17 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:17
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        • 1

          BİM aktüel ürünler 22 Nisan 2025 listesi yayınlandı. 22 Nisan BİM kataloğunda Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL, Sek Yoğurt 3 kg 119 TL, İçim Labne 3x180 g 109 TL, Torku Tereyağ 750 g 279 TL’den satışa çıkıyor.

        • 2

          BİM 22 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

          - Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

          - Sek Yoğurt 3 kg 119 TL

          - İçim Labne 3x180 g 109 TL

          - Torku Tereyağ 750 g 279 TL

          - Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL

          - Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 219 TL

          - Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL

        • 3

          - Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

          - Dost Ayran 2 L 49,50 TL

        • 4
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