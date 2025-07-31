Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 1 Ağustos 2025 indirimleri raflara çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 1 Ağustos 2025 indirimleri raflara çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Ağustos Cuma BİM indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Tekonoloji ürünlerinden TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.990 TL, TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.450 TL, Blackshark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 2.190 TL'den satışa çıkıyor. İşte, 1 Ağustos 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüel ürünlerin 1 Ağustos kataloğu yayınlandı. Portatif klima, toz torbasız elektrikli süpürge, ıslak & kuru şarjlı dikey süpürge, çay makinesi indirimler arasında yer aldı.

        • 2

          1 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.990 TL

          TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.450 TL

          Blackshark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 2.190 TL

          X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL

          TCL Portatif Klima 13.990 TL

          El Feneri 199 TL

          Buharlı Ütü 990 TL

          Mini Ütü 890 TL

          Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.750 TL

          Islak & Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 4.990 TL

          2’si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL

          Çay Makinesi 1.190 TL

          Mottolu Matara 99 TL

          Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL

          Solingen Tırtıklı Mutfak Bıçağı 109 TL

          Pratik İpili Doğrayıcı 249 TL

          Diamond Kek Fanusu 179 TL

          Yeşillik Saklama Kabı 89 TL

        • 3

          Yoğurt Süzme Kabı 169 TL

          Tek Fiyat Cam Ürünleri 15 TL

          Süzgeçli Kare Kase 99 TL

        • 4

          Kare Renkli Saklama Kabı 159 TL

          Kapaklı Hamur Leğeni 75 TL

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Habertürk Anasayfa