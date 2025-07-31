BİM aktüel ürünler 1 Ağustos 2025 indirimleri raflara çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Ağustos Cuma BİM indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Tekonoloji ürünlerinden TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.990 TL, TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.450 TL, Blackshark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 2.190 TL'den satışa çıkıyor. İşte, 1 Ağustos 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüel ürünlerin 1 Ağustos kataloğu yayınlandı. Portatif klima, toz torbasız elektrikli süpürge, ıslak & kuru şarjlı dikey süpürge, çay makinesi indirimler arasında yer aldı.
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1 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.990 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.450 TL
Blackshark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 2.190 TL
X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL
TCL Portatif Klima 13.990 TL
El Feneri 199 TL
Buharlı Ütü 990 TL
Mini Ütü 890 TL
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.750 TL
Islak & Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 4.990 TL
2’si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL
Çay Makinesi 1.190 TL
Mottolu Matara 99 TL
Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL
Solingen Tırtıklı Mutfak Bıçağı 109 TL
Pratik İpili Doğrayıcı 249 TL
Diamond Kek Fanusu 179 TL
Yeşillik Saklama Kabı 89 TL
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Yoğurt Süzme Kabı 169 TL
Tek Fiyat Cam Ürünleri 15 TL
Süzgeçli Kare Kase 99 TL
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Kare Renkli Saklama Kabı 159 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 75 TL
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