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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL FIRSAT KATALOĞU: 21-25 Şubat BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        BİM 21-25 Şubat aktüel kataloğu yayında! İşte güncel ürünler

        BİM 21-25 Şubat aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. BİM'de 21-25 Şubat'ta; araç ürünleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 21-25 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:22
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          BİM aktüel 21-25 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta şubat ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için sizlerle paylaştık. İşte 21-25 Şubat BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünler...

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