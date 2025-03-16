BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. BİM'de 18-21 Mart'ta; tamirat malzemeleri, çapa makinesi, araç ürünleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...