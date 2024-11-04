BİM aktüel 5-6 Kasım kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM 5-6 Kasım aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; teknolojik aletler, spor aletleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri, masaj aletleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 5-6 Kasım 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
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BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 5-6 Kasım 2024 BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM 5 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Cem Çizik Yeşil Zeytin - 116,50 TL
Koska Keçiboynuzu Pekmezi - 54,50 TL
Balçiçek Süzme Çiçek Balı - 189,50 TL
Tamek Ketçap & Mayonez Set - 59,50 TL
Wasa Gevrek Ekmek Sade - 59,50 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç - 199,75 TL
Duru Pilavlık Tane Bulgur - 29,50 TL
Sinangil Tartolet - 79,50 TL
Kahve Dünyası Sıcak Çikolatalı İçecek Tozu - 99 TL
Ofçay Rize Siyah Çay - 109 TL
Limy Aromalı İçecek Çeşitleri - 37,50 TL
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BİM İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir - 99,50 TL
Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt - 62,50 TL
Sümeli Kelle & Göbek Kaşar Peyniri - 99,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt - 149 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 199 TL
Torku Ayran - 29,50 TL
Donuk Bütün Piliç - 69,90 TL
Erba Sea Food Levrek - 119 TL
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BU HAFTA BİM'DE NELER VAR?
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı - 89 TL
Angie Parfüm - 115 TL
Angie El Kremi - 19,75 TL
Kotex Natural Günlük İnce Hijyenik Ped - 29 TL
Golden Rose Likit Göz Farı - 95 TL
Golden Rose Oje - 35 TL
Naturalove Silikon Çantalı Makyaj Fırça Seti - 195 TL
Comfort Family Dantelli Ribana Atlet Kadın - 65 TL
Penti Pantolon Çorabı - 39,50 TL
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6 KASIM 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFrost - 9.975 TL
Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi - 10.975 TL
Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu - 6.990 TL
Kumtel 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.990 TL
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LED Yüz Maskesi - 1.975 TL
Isıtmalı Masaj Cihazı - 699 TL
Yüz Germe Masaj Cihazı - 1.290 TL
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