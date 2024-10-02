BİM 4 Ekim kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 4 Ekim 2024 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM'de bu hafta; büyük ve küçük ev aletleri, sevimli dostlarımıza özel ürünler, buhar makinesi, seyahat ürünleri, masaj aletleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
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BİM 4 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 32' HD Android Tv 4.590 TL
Petek Önü Dresuar / Seperatör 899 TL
Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa 699 TL
Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 999 TL
Bardaklık Telefon Tutacağı 199 TL
Araç İçi Fm Transmitter 159 TL
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Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 149 TL
Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 149 TL
Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu 115 TL
Araç İçi Telefon Tutucu 109 TL
Figürlü Şifreli Kilit 149 TL
Katlanabilir Su Bidonu 69 TL
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Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.690 TL
Güral Porselen Altın File Rölyefli Kahve Fincan Seti 12 Parça 499 TL
Naturalove Gold Dekoratif Tepsi 279 TL
Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL
Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL
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Tüylü Lazerli Kedi Oyuncağı 199 TL
Evcil Hayvan Buharlı Bakım Tarağı 129 TL
Furminatör Pet Tarağı 129 TL
Tüy Toplama Aleti 99 TL
El Fenerli Tuvalet Torbası 99 TL
Top Köpek Oyuncağı 99 TL
Lazerli Kedi Oyuncağı 89 TL
İpli Köpek Oyuncağı 89 TL
İpli Köpek Oyuncağı 89 TL
Frizbi Köpek Oyuncağı 74,50 TL
Frizbi Köpek Oyuncağı 64,50 TL
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Seramik Mama / Su Kabı 299 TL
Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 99 TL
Yavaş Yeme Kabı 99 TL
Parex Tüy Toplayıcı Rulo 99,50 TL
Köpek Mama Kabı 35 TL
Mama ve Su Kabı 19 TL
Kedi Kumu Küreği 12,50 TL
Petfan Kedi Kumu 99 TL
Pedigree Kuru Köpek Maması 500 gr 59 TL
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Çift Kişilik Nevresim Takımı 759 TL
Yatak Örtüsü Seti 499 TL
Post Halı 60x90 cm 299 TL
Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 2'li 299 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 225 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 169 TL
Kapitoneli Yastık 155 TL
Yastık Alezi 115 TL
Brode Masa Örtüsü 349 TL
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Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti 189 TL
Animasyon Balon Seti 34,50 TL
Mini Karakterler 59 TL
Elbiseli Konuşan Bebek 219 TL
Oyuncak Meyve Kesme 139 TL