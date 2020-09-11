BİM açılış kapanış saati

BİM, Türkiye’de hizmet vermekte olan perakende marketler zincirinden biridir. Türkiye’nin her ilinde ve her ilçesinde şubesi olması bu özelliğinden dolayı alışveriş için akla gelen ilk isimlerden biridir. Alışveriş yapmak için BİM saat kaçta açılıyor? ve BİM saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını arayanlar için işte yanıtı
BİM Çalışma Saatleri Nedir?
BİM marketleri genellikle tüm şubelerinde aynı çalışma saatlerine sahip olup sabah saat 09.00’da açılmakta ve akşam saat 21.00’e kadar müşterilerine hizmet sunmaktadır.
Corona Tedbirleri Çerçevesinde BİM Çalışma Saatleri Nedir?
Corona Tedbirleri Çerçevesinde BİM marketleri; saat 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. Ancak yeni normalleşme sürecinde normal çalışma saatlerine geri dönüldüğünü de bilmenizi isteriz.
BİM Öğle Saati Açık mı?
BİM marketlerinde öğle tatili verilmez. Personel dönüşümlü olarak yemek ihtiyacını karşılarken sabah saat 09:00’da açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak hizmet vermektedir. BİM marketleri sadece Cuma günleri, cuma namazı nedeni ile Cuma saatinde kapanır.
BİM Hafta Sonu Açık mı?
BİM marketleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri de aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.
BİM Resmi Tatil Günleri Açık mı?
BİM’ e ait bütün şubeler, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.
BİM İletişim Bilgileri
Şirket Unvanı: BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Sorumlu Kişi: BİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ’dır
BİM Genel Müdürlük: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye
BİM Merkez Telefonu: 0216 564 03 03
BİM Merkez Faks Numarası: 0216 311 79 78
BİM Müşteri Hizmetleri: 0850 254 44 44
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