BİM'de bugün birbirinden farklı bir çok ürün grubunda indirimler var. Ev tekstilinden bakım setlerine kadar ayrıca çocuklar için oyuncak seçenekleri de mevcut olacak. BİM 28 Aralık 2018 Aktüel ürünler listesini hazırladık. İşte BİM'de bugün satışa çıkacak ürünlerin tamamı...

BİM 28 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM 28 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (BAKIM SETLERİ)

BİM 28 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (EV TEKSTİLİ)

BİM 28 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (GİYİM VE MUTFAK ARAÇLARI)

BİM 28 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (OYUNCAK VE TEKNOLOJİK ALETLER)