BİM 18 Mart 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünleri duyuruldu. 18 Mart Salı gününden itibaren BİM'de ekmek Kızartma Makinesi 999 TL, Filtre Kahve Makinesi 1.750 TL, Su Isıtıcı 999 TL, Elektrikli Süpürge 999 TL, Stand Mikser 4.250 TL, Ankastre Set ise 8.950 TL'den reyonlarda olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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BİM yeni kataloğunu açıkladı. Salı günü satışa çıkacak olan ürünlerde yaşanacak olan fırsat indirimlerinde mutfak ve tekstil öne çıkıyor. Öte yandan Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL, Solo Bambu Kağıt Havlu 16'lı 165 TL’den satışa çıkıyor. BİM indirimleriyle geliyor. İşte yeni 18 Mart 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu
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BİM 18 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL
Solo Bambu Kağıt Havlu 16'lı 165 TL
Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 325 TL
Kotex Hijyenik Ped 65 TL
Kotex Natural Günlük İnce Hijyenik Ped 45 TL
Komili Sıvı Sabun 4 L 75 TL
Solo Islak Havlu 29 TL
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Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 209 TL
Billmatik Toz Deterjan Beyazlar Ve Renkliler 10 kg 239 TL
5'li Acur Kaşkorse Slip Kadın 185 TL
Akare Yarım Atlet Body Sütyen 119 TL
Elidor Bakım Kürü 90 ml 129 TL
Naturalove Fox Lamba 159 TL
Soket Çorap Erkek-Kadın 5'li 69 TL
Penti 40 Denye Külotlu Çorap 65 TL
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