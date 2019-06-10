Her hafta müşterilere kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına temizlik ve kişisel bakım ürünleri ile çıkıyor. BİM 11 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. İşte BİM 11 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu...