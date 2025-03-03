BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM sınav sonuçları için tarih açıklaması!
BİLSEM sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı. Ancak BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi değişti. Bu noktada ön değerlendirme uygulamalarına katılan öğrenciler ve velileri ''2025 BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmadı, ertelendi mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili MEB'den gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. Peki, BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB ön değerlendirme sonuç sorgulama ekranı…
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BİLSEM sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme uygulamaları, 23 Şubat’ta sona erecekti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulama süreci 1 Mart’ta tamamlandı. Bu sebeple sonuç takviminde değişikliğe gidildi. 28 Şubat’ta açıklanması planlanan BİLSEM sınav sonuçları tarihi hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler ve velileri ‘’2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi ve sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…
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BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzuna göre, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı.
Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi.
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart'a ertelendi.
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.
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TAKVİM DEĞİŞTİ
Dolayısıyla BİLSEM takvimi de değişti. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenen gerekli puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak.
Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacak.
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Giriş belgeleri 8 Nisan’da açıklanacak uygulamalar 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
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2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.
BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.