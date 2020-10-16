BİLSEM sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. BİLSEM sınav sonuçlarına göre kazanan öğrenciler özel eğitim programına alınacak. İşte, MEB BİLSEM sınav sonuçları 2020
BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI
BİLSEM sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr/ adresinden erişime açıldı. Öğrenciler T.C Kimlik numaralarını, doğum tarihlerini ve güvenlik kodunu girerek aldıkları puanı öğrenebilecek.
|Sınıf Düzeyi
|Genel Zihinsel Yetenek Alanı
|Resim Yetenek Alanı
|Müzik Yetenek Alanı
|1.sınıflar
|500
|460
|460
|2.sınıflar
|510
|480
|480
|3.sınıflar
|520
|500
|500
BİLSEM AÇIKLAMA
2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.
Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.
BİLSEM NEDİR?
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.
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